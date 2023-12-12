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2023
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В Совфеде рассказали, когда подешевеют яйца
Сельское хозяйство
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Цены на яйца в России могут снизиться весной 2024 года, если меры правительства будут эффективными. Об этом рассказал в беседе с "Парламентской газетой" первый зампред комитета... ПРАЙМ, 12.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, цены, яйца, совфед
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на яйца в России могут снизиться весной 2024 года, если меры правительства будут эффективными. Об этом рассказал в беседе с "Парламентской газетой" первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.
Политик отметил, что причиной повышения стоимости яиц стал рост переменных затрат. По его словам, по разным регионам выросли цены на топливо, мясо, курицу, а по отдельным субъектам стоимость поднялась выше допустимых границ.
Митин подчеркнул, что для стабилизации цен необходимо контролировать переменные затраты, чтобы они были в пределах установленной Банком России инфляции.
"Если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать", — заключил сенатор.