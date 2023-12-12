МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на яйца в России могут снизиться весной 2024 года, если меры правительства будут эффективными. Об этом рассказал в беседе с "Парламентской газетой" первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Контролирующие ведомства заинтересовались ростом цен на яйца в России

Политик отметил, что причиной повышения стоимости яиц стал рост переменных затрат. По его словам, по разным регионам выросли цены на топливо, мясо, курицу, а по отдельным субъектам стоимость поднялась выше допустимых границ.

Митин подчеркнул, что для стабилизации цен необходимо контролировать переменные затраты, чтобы они были в пределах установленной Банком России инфляции.

"Если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать", — заключил сенатор.