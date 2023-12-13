ВАРШАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Новое правительство Польши решило продолжить сдерживание цен на продукты питания и продлевает нулевой НДС для них, сообщает газета Wyborcza. Таможенная подкомиссия поддержала обнуление импортных пошлин на яйца

"В пятницу министр финансов страны подписал постановление, продлевающее применение ставки 0% для продукты питания. Постановление предполагает, что пониженная ставка будет действовать до 31 марта 2024 года", — говорится в сообщении.

По оценкам минфина, сохранение этой ставки обойдется примерно в 11 миллиардов злотых (275 миллионов долларов США).

Нулевая ставка НДС на продукты питания была введена 1 февраля 2022 года. Это было элементом одного из "антиинфляционных щитов", принятых правительством, то есть мер, направленных на защиту населения от роста инфляции в результате роста цен.

К товарам с нулевой ставкой НДС относятся: мясо и рыба и продукты из них; молоко и молочные продукты; яйца; натуральный мед; орехи; овощи и фрукты, и консервы из них; пищевые животные и растительные жиры; крупы и зерновые продукты, включая хлеб и кондитерские изделия.

Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.