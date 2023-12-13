2023-12-13T17:13:00+03:00
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2023-12-13T17:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231213/842555099.html
В Польше продолжат сдерживать цены на продукты, пишет СМИ
Сельское хозяйство
Новости
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Новое правительство Польши решило продолжить сдерживание цен на продукты питания и продлевает нулевой НДС для них, сообщает газета Wyborcza. "В пятницу министр финансов страны... ПРАЙМ, 13.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, польша, цены, продукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 13 дек — ПРАЙМ. Новое правительство Польши решило продолжить сдерживание цен на продукты питания и продлевает нулевой НДС для них, сообщает газета Wyborcza.
"В пятницу министр финансов страны подписал постановление, продлевающее применение ставки 0% для продукты питания. Постановление предполагает, что пониженная ставка будет действовать до 31 марта 2024 года", — говорится в сообщении.
По оценкам минфина, сохранение этой ставки обойдется примерно в 11 миллиардов злотых (275 миллионов долларов США).
Нулевая ставка НДС на продукты питания была введена 1 февраля 2022 года. Это было элементом одного из "антиинфляционных щитов", принятых правительством, то есть мер, направленных на защиту населения от роста инфляции в результате роста цен.
К товарам с нулевой ставкой НДС относятся: мясо и рыба и продукты из них; молоко и молочные продукты; яйца; натуральный мед; орехи; овощи и фрукты, и консервы из них; пищевые животные и растительные жиры; крупы и зерновые продукты, включая хлеб и кондитерские изделия.
Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.