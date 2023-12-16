ВАРШАВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в ЕС может причинить сильный вред сельскому хозяйству альянса, считает заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак. СМИ: Зеленский считает переговоры о членстве Украины в ЕС важнее помощи

Саммит Евросоюза 14 декабря принял решение о начале переговоров о будущем членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

"В нынешней конструкции политических и экономических укладов это очень не на руку польским фермерам, польским предпринимателям. В украинском сельском хозяйстве доминируют около 95 хозяйств. Это холдинги, в руках которых находится половина сельскохозяйственной земли Украины. В состоянии ли вы себе вообразить сельскохозяйственное предприятие, в руках которого находятся, например, железнодорожная линия от Варшавы до Вроцлава", — заявил Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.

По его мнению, даже в случае вступления для Украины следует ввести ограничения в сельском хозяйстве. Необходимо соблюсти интересы Варшавы так, как это сделала Германия при вхождении Польши в ЕС, заморозив рынок труда для поляков на восемь лет. Нацисты и носители ВИЧ. В Польше рассказали, чем опасны украинские беженцы

"Сегодня мы должны говорить о том, что, например, сельскохозяйственные продукты из Украины — свежие и переработанные — не должны попадать в Польшу, например, 20 лет после вступления Украины в Европейский союз", — сказал Колодзейчак.

"Украинское сельское хозяйство в состоянии дестабилизировать продовольственную безопасность в любой стране Европейского союза. Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: Закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла", — заключил он.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.