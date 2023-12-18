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Азаров предрек Украине сахарный кризис
Сельское хозяйство
Новости
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На смену зерновому кризису на Украину придет сахарный, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По словам Азарова, сахарный кризис может стать неприятным последствием... ПРАЙМ, 18.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, кризис, ес, сахар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. На смену зерновому кризису на Украину придет сахарный, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
По словам Азарова, сахарный кризис может стать неприятным последствием попыток Киева интегрироваться в экономическое пространство Евросоюза.
"Чем больше Украина будет продвигаться по пути евроинтеграции, тем больше на ее пути будет кризисов, таких как зерновой и кризис перевозчиков. Украина слишком быстро с 2022 года была интегрирована в общий рынок ЕС. Но на волне солидарности с Украиной ей дали слишком много разных привилегий, не требуя взамен от украинских предприятий выполнять все технические и другие нормы, которые обязаны выполнять предприятия ЕС. Именно из-за этого и будут возникать другие кризисы. Судя по всему, на очереди — сахарный кризис", — сообщил политик в соцсетях.
Ранее страны-члены Евросоюза в рамках саммита приняли решение начать переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в союз.