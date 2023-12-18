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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231218/842597857.html
В Кремле оценили работу ведомств по урегулированию цен на яйца
Сельское хозяйство
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Правительство России и Минсельхоз еще до прямой линии президента России Владимира Путина энергично работали, чтобы урегулировать цены на яйца, заявил официальный представитель... ПРАЙМ, 18.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, дмитрий песков, минсельхоз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России и Минсельхоз еще до прямой линии президента России Владимира Путина энергично работали, чтобы урегулировать цены на яйца, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис. (Президент РФ Владимир) Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались", — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что действия кабмина "увенчались успехом". Кроме того, удалось добиться постепенного снижения цен, добавил официальный представитель Кремля.
Песков также напомнил, что процесс снижения цен на яйца и мясо курицы не может проходить быстро, учитывая подвижность рынка. Кроме того, он призвал помнить, что любой товар поступает в опт, пока опт повлияет на розницу, пройдет достаточно много времени, заявил представитель Кремля.