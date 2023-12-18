МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России и Минсельхоз еще до прямой линии президента России Владимира Путина энергично работали, чтобы урегулировать цены на яйца, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Экономист рассказал, как поставки из Турции повлияют на цены на яйца

"Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис. (Президент РФ Владимир) Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались", — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что действия кабмина "увенчались успехом". Кроме того, удалось добиться постепенного снижения цен, добавил официальный представитель Кремля.

Песков также напомнил, что процесс снижения цен на яйца и мясо курицы не может проходить быстро, учитывая подвижность рынка. Кроме того, он призвал помнить, что любой товар поступает в опт, пока опт повлияет на розницу, пройдет достаточно много времени, заявил представитель Кремля.