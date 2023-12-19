МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Украина с августа — после прекращения зерновой сделки — экспортировала по Черному морю всего 10 миллионов тонн товаров, включая зерно, объем экспорта ниже, чем в прошлом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. "Перевернуть страницу". В США ищут, что можно выдать за победу Украины

Зерновая сделка работала с 22 июля 2022 года по 18 июля 2023. За это время, по данным ООН, было экспортировано более 30 миллионов тонн в 45 стран. При этом данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%.

Кубраков заявил агентству, что через Черное море страна с августа экспортировала почти 10 миллионов тонн товаров, в основном зерно. Хотя объемы экспорта ниже, чем прошлогодний экспорт через поддерживавшийся ООН и одобренный Россией коридор, Кубраков пообещал, что Киев "наверстает упущенное".

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. Патрушев прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

В августе военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В августе Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.