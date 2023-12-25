2023-12-25T14:33:00+03:00
2023-12-25T14:37:02+03:00
2023-12-25T14:33:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20231225/842663319.html
В Польше отметили готовность возобновить блокировку границы с Украиной
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Польские фермеры готовы возобновить блокирование границы с Украиной после Нового года, сообщил агентству РАР лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман... ПРАЙМ, 25.12.2023
сельское хозяйство, транспорт, бизнес, экономика, новости, украина, польша, зерно, блокировка границ
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261461.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261461.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261460.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261460.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261448.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84126/14/841261448.jpg
https://1prime.ru/transport/20231224/842654877.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 25 дек — ПРАЙМ. Польские фермеры готовы возобновить блокирование границы с Украиной после Нового года, сообщил агентству РАР лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман Кондрув.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка" на границе с Украиной.
"Протест не окончен, а приостановлен. Если мы не получим от премьера письмо с заверениями, что наши постулаты будут выполнены, мы вернемся к блокаде в начале следующего года, 2 или 3 января. Для этого мы все оставили на месте блокады — палатку, флаги. Все готово, чтобы вернуться в случае необходимости", — сказал Кондрув.