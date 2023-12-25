ВАРШАВА, 25 дек — ПРАЙМ. Польские фермеры готовы возобновить блокирование границы с Украиной после Нового года, сообщил агентству РАР лидер Подкарпатского отделения организации "Обманутая деревня" Роман Кондрув. В Россию из Польши въехало рекордное с 2019 года число иностранных машин

Ранее сообщалось, что польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка" на границе с Украиной.

"Протест не окончен, а приостановлен. Если мы не получим от премьера письмо с заверениями, что наши постулаты будут выполнены, мы вернемся к блокаде в начале следующего года, 2 или 3 января. Для этого мы все оставили на месте блокады — палатку, флаги. Все готово, чтобы вернуться в случае необходимости", — сказал Кондрув.