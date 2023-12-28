МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Компания "РСХБ-Страхование" выплатила почти 916 миллионов рублей по страховому случаю, связанному с африканской чумой свиней (АЧС), предприятию в Воронежской области, что стало рекордом возмещения ущерба в адрес одного хозяйства в этой сфере, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). Правительство выделило средства на модернизацию АПК в регионах

"На российском рынке агрострахования обновлен рекорд максимальной страховой выплаты: 27 декабря СК "РСХБ-Страхование" осуществила крупнейшую выплату в размере 915,8 миллиона рублей агропромышленному холдингу, утратившему поголовье в результате вспышки африканской чумы свиней в Воронежской области", — отмечается в сообщении НСА.

"Выплата компании "РСХБ-Страхование" по АЧС в Воронежской области стала рекордной в адрес одного хозяйства в агростраховании. Предыдущий рекорд – 850 миллионов рублей – принадлежит компании "Альфа Страхование", эта выплата также была совершена в уходящем году по гибели поголовья свиней от АЧС", — прокомментировал президент союза Корней Биждов.

В целом же, по предварительным данным, агростраховщики в уходящем году компенсировали свиноводам, застраховавшим свой бизнес, ущерб от гибели поголовья на сумму более 2,1 миллиарда рублей, добавил он.

В свою очередь "РСХБ-Страхование" уточнило, что основная часть перечисленной им суммы пришлась не на непосредственный падеж поголовья свиней от АЧС, а на утрату животных в результате их изъятия — более 95% голов.

"Благодаря вовремя принятым мерам удалось ликвидировать очаг особо опасной болезни животных и предотвратить ее распространение в Воронежской области, а оперативно произведенная страховая компенсация позволила избежать агрохолдингу серьезных расходов", – заключили в компании.