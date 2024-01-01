КИШИНЕВ, 1 янв — ПРАЙМ. Ряду сельхозпроизводителей Молдавии будет продлен срок возврата НДС на год, сообщили в пресс-службе парламента республики. В ЕС раскрыли, от чего зависит скорость вступления Молдавии в союз

"Изменения направлены на продление на 12 месяцев периода, в течение которого экономические агенты, работающие в сфере сельского хозяйства, смогут воспользоваться возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). Погашение будет произведено за период 2023-2024 годов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Предполагается, что право на возмещение НДС получат около 700 экономических агентов, действующих в сфере сельского хозяйства, а сумма, выделенная из бюджетных источников, составит около 285 миллионов леев (16,5 миллиона долларов).

"Получат возмещение экономические агенты, чья деятельность представляет собой, в пропорции 95%, один или несколько из следующих видов деятельности: выращивание растений из многолетних и немноголетних культур, а также растений для размножения; животноводство; деятельность в смешанных хозяйствах; вспомогательная деятельность в сельском хозяйстве и послеуборочная деятельность. Возмещение также получат сельхозпроизводители, понесшие убытки в результате эмбарго, введенного Российской Федерацией на импорт овощной продукции из Республики Молдова", — поясняется в сообщении.

Летом и в конце осени молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры призывали власти ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Кроме того, протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.