КИШИНЕВ, 2 янв — ПРАЙМ. Молдавские аграрии жалуются, что обещанное дизтопливо из Румынии они так и не получили, сообщили в ассоциации "Сила фермеров". В ЕС раскрыли, от чего зависит скорость вступления Молдавии в союз

В ассоциации напомнили, что в ноябре 2022 года президент Молдавии Майя Санду обратилась к Румынии за гуманитарной помощью для сельхозпроизводителей. Официально молдавский кабмин подал запрос спустя три месяца. После протеста фермеров в июне 2023 года минсельхоз принял идею распределения румынского дизельного топлива среди сельхозпроизводителей. Позднее началась разработка регламента распределения, и до 30 сентября более 1500 аграриев подали заявки для получения помощи.

"Ситуация с румынским дизелем уже смешна. Эпопея длится почти год. Более 1500 фермеров, пострадавших от засухи 2022 года, подали документы в Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) на основании положения, утвержденного правительством. Но топливо так и не пришло", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в запрещенной в РФ соцсети Facebook*.

Как поясняют в организации, в минсельхозе отказываются общаться с аграриями на эту тему. "Все наши обращения и вопросы остаются без ответа. Многие фермеры, обратившиеся в AIPA, находятся в тяжелом финансовом положении, и это дизельное топливо — их последняя надежда. Они не могут планировать свою деятельность и требуют хотя бы определенности в точных сроках распределения дизельного топлива. В данном случае отсутствие реакции минсельхоза непонятно и вызывает возмущение фермеров", — добавили в ассоциации. Молдавия не смогла экспортировать ни одной тонны мяса

Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.

Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

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