КИШИНЕВ, 2 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз Молдавии сообщил, что дизтопливо, обещанное как гуманитарная помощь от Румынии, будет выделено 1490 молдавским фермерам, пострадавшим от засухи. В ЕС раскрыли, от чего зависит скорость вступления Молдавии в союз

Ранее во вторник в ассоциации "Сила фермеров" заявили, что обещанное дизтопливо из Румынии молдавские аграрии так и не получили, все их обращения остаются без ответа, между тем многие фермеры находятся в тяжелом финансовом положении, и это дизельное топливо — их последняя надежда. В ассоциации напомнили, что в ноябре 2022 года президент Молдавии Майя Санду обратилась к Румынии за гуманитарной помощью для сельхозпроизводителей. Официально молдавский кабмин подал запрос спустя три месяца. После протеста фермеров в июне 2023 года минсельхоз принял идею распределения румынского дизельного топлива среди сельхозпроизводителей. Позднее началась разработка регламента распределения, и до 30 сентября более 1500 аграриев подали заявки для получения помощи.

"Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщает, что Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) получило 1546 заявлений относительно запроса на внешнюю гуманитарную помощь, предоставленную Румынией, предназначенную для поддержки фермеров, пострадавших от засухи 2022 года. Из общего числа 56 заявок были отклонены, поскольку они не соответствовали критериям приемлемости, установленным в соответствии с нормативной базой. Таким образом, 1490 фермерам будет выделено дизельное топливо — гуманитарная помощь", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минсельхоза.

Уточняется, что распределение гуманитарной помощи фермерам будет обеспечивать Агентство материальных резервов МВД. "Отмечаем, что право на гуманитарную помощь имеют микро- и мелкие фермерские хозяйства, а также государственные учреждения, владеющие и эксплуатирующие пахотные земли площадью до 1500 га, засеянные фитотехническими культурами под урожай 2022 года и пострадавшие от засухи", — подчеркивается в сообщении.

Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.

Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.