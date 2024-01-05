2024-01-05T20:17:00+03:00
2024-01-05T20:17:03+03:00
2024-01-05T20:17:00+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240105/842735579.html
Еврокомиссар по сельскому хозяйству против свободной торговли с Украиной
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что выступает против продления режима свободной торговли с Украиной. "Это моя большая задача на 2024 год, чтобы этот... ПРАЙМ, 05.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, ес, украина, торговля
https://cdnn.1prime.ru/images/83965/79/839657908.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83965/79/839657908.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83965/79/839657907.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83965/79/839657907.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83965/78/839657895.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83965/78/839657895.jpg
https://1prime.ru/world/20240105/842734333.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАРШАВА, 5 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что выступает против продления режима свободной торговли с Украиной.
"Это моя большая задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент, если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло снова какого — то кризиса, связанного с избыточным предложением", — сказал Войтеховский в интервью радиостанции RMF FM.
Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта птицы и сахара из Украины. "Этот импорт растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства птицы и сахара", — сказал Войцеховский.
"Поэтому я вижу необходимость количественного ограничения импорта этих двух чувствительных продуктов", — подчеркнул еврокомиссар.