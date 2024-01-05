ВАРШАВА, 5 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что выступает против продления режима свободной торговли с Украиной. Эксперт рассказал, когда ЕС сможет запретить импорт российского СПГ

"Это моя большая задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент, если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения, чтобы не произошло снова какого — то кризиса, связанного с избыточным предложением", — сказал Войтеховский в интервью радиостанции RMF FM.

Он подчеркнул, что в последнее время наблюдается значительный рост импорта птицы и сахара из Украины. "Этот импорт растет таким образом, что угрожает конкурентоспособности сектора ЕС, в том числе польского производства птицы и сахара", — сказал Войцеховский.

"Поэтому я вижу необходимость количественного ограничения импорта этих двух чувствительных продуктов", — подчеркнул еврокомиссар.