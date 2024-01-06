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2024
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"Угрожает". В Еврокомиссии выступили против свободной торговли с Украиной
Сельское хозяйство
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Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский заявил в эфире радио RMF24, что не поддержит продление режима свободной торговли с Украиной. По словам еврокомиссара,... ПРАЙМ, 06.01.2024
новости, сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, еврокомиссия, евросоюз, украина, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссар по сельскому хозяйству поляк Януш Войцеховский заявил в эфире радио RMF24, что не поддержит продление режима свободной торговли с Украиной.
По словам еврокомиссара, его задача на 2024 год — "обеспечить, чтобы новый регламент, если он будет принят, предусматривал достаточно сильные защитные положения, чтобы не допустить кризиса, связанного с переизбытком предложения".
Войцеховский отметил, что в последнее время существенно увеличиваются украинские поставки мяса птицы и сахара, что грозит снижением конкурентоспособности производителей Европейского союза.
Опираясь на тезис о возможном снижении конкурентоспособности Европы, еврокомиссар призвал ограничить поставки с Украины "этих двух чувствительных продуктов".
В связи с началом полномасштабного конфликта между Российской Федерацией и Украиной в 2022 году Еврокомиссия отменила на год квоты на украинскую продукцию и разрешила ее свободный ввоз в государства Евросоюза. В 2023-м разрешение продлили еще на год. При этом ряд стран, как например, Польша и Венгрия, сегодня выступают против поставок украинского продовольствия из-за того, что эти поставки наносят вред местным фермерам. Варшава и Будапешт в одностороннем порядке ограничивают импорт.