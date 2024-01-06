ВАРШАВА, 6 янв — ПРАЙМ. Фермеры Польши приостановили свой протест и открыли границу с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявила журналистам подкарпатская воевода Тереса Кубас-Хул. В Германии фермеры пытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером

Протестующие польские фермеры 4 января возобновили блокирование границы в пункте пропуска Медыка. Они уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. Фермеры требуют доплаты производителям кукурузы в размере тысячи злотых (около 250 долларов) на гектар, увеличение лимитов на кредиты для фермеров, не повышение налогов на сельскохозяйственную деятельность.

В субботу днем 5 января представители организации фермеров "Обманутая деревня" и министр сельского хозяйства и развития села Чеславом Секерским и Кубас-Хул обсудили на встрече соглашение о приостановке акции.

Министр принял все три требования фермеров: ввести субсидию на выращивание кукурузы, увеличить объем кредитования сельхозпроизводителей, сохранить размер сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Они будут приняты после завершения законодательного процесса и получения необходимого одобрения европейской комиссии, указала воевода.

"Сегодня было заключено соглашение о приостановке акции протеста фермеров на польско-украинской границе в Медыке", — отметила Кубас-Хул.

В свою очередь лидер подкарпатской "Обманутой деревни" заявил, что после подписания соглашения протест на пограничном переходе в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внесения правовых изменений.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС.