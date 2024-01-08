МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Немецкие фермеры начнут в понедельник неделю протестов против правительственных планов по отмене льгот, в первый день ожидается блокада трасс во многих частях страны, включая Берлин. Машинисты ФРГ объявили забастовку параллельно с протестами фермеров

Во многих местах протеста фермеры намереваются использовать трактора для блокировки движения. В Берлине полиция попыталась потребовать у фермеров разблокировать дороги каждые 30 минут, но фермеры обратились в суд, который встал на их сторону и обязал лишь пропускать машины полиции и скорой помощи.

Крупные акции ожидаются по всей стране: в числе прочего, в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене, Магдебурге, Майнце и Бремене. В Баварии некоторые школы даже переведут в связи с протестами на удаленное обучение.

Власти опасаются, что представители ультраправых политических кругов попытаются воспользоваться протестами в своих целях.

В декабре пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт на фоне бюджетного кризиса анонсировал планы кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. Также правительство планировало отменить льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, что должно было сэкономить бюджету еще 480 миллионов.

После оглашения данных планов по всей Германии состоялись многочисленные протесты фермеров. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид анонсировал также недельную забастовку с 8 января.

В четверг Хебештрайт заявил, что правительство Германии вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо для фермеров будет лишь постепенно сокращать данные расходы.

В четверг министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек возвращался на пароме из отпуска на севере Германии, но на причале Шлюттзиль его ожидала толпа из более чем 100 разгневанных фермеров. Вице-канцлер предложил демонстрантам прислать для разговора нескольких делегатов, но получил отказ. После этого часть демонстрантов попыталась прорваться на паром, полиция применила против них перцовый газ. Инцидент осудил Хебештрайт и ряд видных немецких политиков.