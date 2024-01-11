МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор проконтролировал очередную поставку азербайджанских пищевых яиц в Россию, всего на текущую дату их ввезено 1,5 миллиона штук, говорится в сообщении ведомства. Путин назвал причину роста цен на яйца

"По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 миллиона штук яиц (90,63 тонны)", — сообщили в Россельхознадзоре.

Первая партия пищевого яйца в количестве 36 тонн поступила в РФ 19 декабря. В среду, 11 декабря, ведомство проконтролировало очередную, четвертую партию, поставленную в Россию из Азербайджана.

"11 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тысячи штук) для дальнейшей реализации на территории России. По прибытию груза на СВХ (склад временного хранения — ред.) проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции", — сообщила служба.

Куриные яйца в РФ в течение 2023 года подорожали более чем в 1,5 раза. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в конце декабря говорил, что после Нового года цены на куриное яйцо в РФ начнут снижаться, назвав одной из главных предпосылок снятие импортной пошлины: в период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин разрешил беспошлинный ввоз до 1,2 миллиарда штук куриных яиц.

Решение об открытии российского рынка для поставок пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

Согласно данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре снизилось в сравнении с ноябрем 2022 года на 0,3%, до 3,6 миллиарда штук, а за одиннадцать месяцев было получено 34,847 миллиарда штук яиц — на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году.