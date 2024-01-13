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2024
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Конгресс США принял закон о снижении зависимости от агропродукции из России
Сельское хозяйство
Новости
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Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает американского министра финансов поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение... ПРАЙМ, 13.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает американского министра финансов поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости стран в мире от российских сельскохозяйственных товаров.
Документ под названием "Нет российской сельхозпродукции" был принят по итогам голосования, следует из заявления комитета по финансовым услугам палаты.
"Законопроект обязывает министра финансов инструктировать исполнительных директоров Соединенных Штатов в международных финансовых организациях выступать в поддержку инвестиций в проекты, которые снижают зависимость от российских сельскохозяйственных товаров", — говорится в тексте документа.
В частности, речь идет о зерне и удобрениях, и касается не только потребления российской сельскохозяйственной продукции в США, но и в других странах.
"Мир не может полагаться на Россию или других противников ни коим образом, но особенно в том, чтобы получить необходимое нам продовольствие. Этот закон уменьшает нашу зависимость от российских фермеров и возвращает фокус на поддержку американских фермеров", — заявил один из соавторов законопроекта, конгрессмен Зак Нанн, представивший документ еще в июле 2023 года вместе с коллегой, конгрессвуман Максин Уотерс.