МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США в пятницу приняла законопроект, который обязывает американского министра финансов поддерживать инвестиции в проекты, направленные на снижение зависимости стран в мире от российских сельскохозяйственных товаров. Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна

Документ под названием "Нет российской сельхозпродукции" был принят по итогам голосования, следует из заявления комитета по финансовым услугам палаты.

"Законопроект обязывает министра финансов инструктировать исполнительных директоров Соединенных Штатов в международных финансовых организациях выступать в поддержку инвестиций в проекты, которые снижают зависимость от российских сельскохозяйственных товаров", — говорится в тексте документа.

В частности, речь идет о зерне и удобрениях, и касается не только потребления российской сельскохозяйственной продукции в США, но и в других странах.

"Мир не может полагаться на Россию или других противников ни коим образом, но особенно в том, чтобы получить необходимое нам продовольствие. Этот закон уменьшает нашу зависимость от российских фермеров и возвращает фокус на поддержку американских фермеров", — заявил один из соавторов законопроекта, конгрессмен Зак Нанн, представивший документ еще в июле 2023 года вместе с коллегой, конгрессвуман Максин Уотерс.