Россия отменила ограничения на ввоз продукции животноводства из Казахстана
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия с 15 января отменила введенные в январе 2022 года ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, следует из сообщения министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
"С 15 января 2024 года Российская Федерация отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Решение принято по результатам достигнутых в ходе декабрьских переговоров договоренностей между Министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым" — говорится в сообщении.
Уточняется, что экспорт в Россию доступен для говядины, баранины, свинины, молока, молочной продукции и мясной продукции.
Сообщается также, что в плане аграрных ведомств Казахстана и России интеграция информационных систем ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий". Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить "ненужные" барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах, уверены в министерстве.
"… после двухлетнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается", — отмечает Минсельхоз республики.
Россельхознадзор с 12 января 2022 года ввел временные ограничения на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана в качестве мер предосторожности в связи с подозрением на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру.
https://1prime.ru/Agriculture/20240116/842815146.html