МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия с 15 января отменила введенные в январе 2022 года ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана, следует из сообщения министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Казахстан планирует ввести в эксплуатацию два крупных газовых месторождения

"С 15 января 2024 года Российская Федерация отменила ограничения на ввоз животноводческой продукции из Казахстана. Решение принято по результатам достигнутых в ходе декабрьских переговоров договоренностей между Министрами сельского хозяйства РК и РФ Айдарбеком Сапаровым и Дмитрием Патрушевым" — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспорт в Россию доступен для говядины, баранины, свинины, молока, молочной продукции и мясной продукции.

Сообщается также, что в плане аграрных ведомств Казахстана и России интеграция информационных систем ИС "ЕАСУ" с ФГИС "Аргус-Фито" и ФГИС "Меркурий". Это позволит упростить и оптимизировать ветеринарно-контрольные процедуры, устранить "ненужные" барьеры, автоматизировать и сократить время прохождения контроля на границах, уверены в министерстве.

"… после двухлетнего перерыва рынок открывается для поставщиков животноводческой продукции, полученной из зон Республики Казахстан, имеющих официальный статус благополучных с вакцинацией от Всемирной организации по охране здоровья животных. По остальным регионам работа продолжается", — отмечает Минсельхоз республики.

Россельхознадзор с 12 января 2022 года ввел временные ограничения на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана в качестве мер предосторожности в связи с подозрением на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру.