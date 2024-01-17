МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) обновила рекорд по экспорту зерновых и зернобобовых, предыдущий максимум был зафиксирован за тот же период сезона 2020-2021, сообщили РИА Новости в аналитическом центре крупнейшего в РФ оператора в сегменте перевозок аграрных грузов АО "Русагротранс". Грузооборот морских портов России вырос в 2023 году

"Экспорт зерновых и зернобобовых, включая страны ЕАЭС, в первой половине сезона 2023-2024 стал рекордным по всем основным позициям. В целом экспорт зерновых, с учетом зернобобовых и муки, согласно уточненным данным составил почти 39 миллионов тонн. Это на 19% выше предыдущего максимума в 32,7 миллиона тонн, достигнутого в сезоне 2020-2021", — указывают эксперты.

В частности, объем вывоза пшеницы оценивается в 27,6 миллиона тонн, на 3,8% выше рекорда трехлетней давности. Кроме того, в аналитическом центре подсчитали объем экспорта твердой пшеницы: к началу декабря, когда в РФ был введен запрет на ее вывоз, он достиг 720 тысяч тонн — против 200 тысяч тонн за весь прошлый сезон.

Вывоз ячменя оценивается в 5 миллионов тонн – на 27% выше рекорда сезона 2020-2021 в 3,95 миллиона тонн. Экспорт кукурузы достиг 3 миллионов тонн — против предыдущего рекорда в 2,3 миллиона тонн в 2017-2018 сельхозгоду. В свою очередь объем поставок муки в пересчете на зерно составил 800 тысяч тонн в сравнении с 530 тысячами тонн в прошлом сезоне, а зернобобовых – 2,1 миллиона тонн, в 2,6 раза выше вывоза за июль-декабрь 2022 года.

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНЫ

Экспортные цены спроса на российскую мукомольную пшеницу в первой половине сезона колебались на уровне 230-248 долларов за тонну: самые высокие были в августе, 248 долларов, к ноябрю — снизились до 225 долларов за тонну, а в декабре — выросли до 240-242 долларов за тонну FOB. Во второй половине сезона цены, возможно, продолжат расти до 250 за тонну, считают эксперты, не исключая уровней и выше, "если в основных странах-производителях будут иметь место погодные катаклизмы, которые навредят посевам озимых". Абрамченко сообщила о росте производства сельхозпродукции в России

В первую пятерку импортеров российской пшеницы по итогам первой половины сезона вошли Турция (туда было поставлено 4,06 миллиона тонн, на 2,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года) и Египет (он снизил закупки год к году на 21%, до почти 3 миллионов). Заметно, в 2,6 раза нарастил импорт пшеницы Бангладеш: он на третьем месте, с объемом 2,1 миллиона тонн. На четвертой и пятой позиции — Алжир (1,5 миллиона тонн, плюс 36%) и Пакистан (1,2 миллиона тонн, рост в 1,5 раза).

Кроме того, в первой половине сезона увеличились поставки российской пшеницы в Индонезию (0,95 миллиона тонн против 0,17 миллиона за весь прошлый сезон) и Вьетнам: туда отправлено в 2 раза больше, чем за весь сезон 2022-2023 – 144 тысячи тонн. Кроме того, спустя три года началась отгрузка в Малайзию, куда ушло судно с 27 тысячами тонн пшеницы, и впервые за четыре сезона осуществлялись поставки в Венесуэлу (три судна на 92 тысячи тонн).

Новые покупатели в текущем сезоне появились и по другим зерновым: например, помимо традиционных импортеров ячменя (Иран, Саудовская Аравия, Ливия), в топ-5 вошли Китай и Тунис (туда отгружено 0,4 миллиона тонн и 0,28 миллиона тонн), а кукурузу, помимо Турции, Ирана, Турции и Израиля, стал закупать Вьетнам: туда было экспортировано 0,13 миллиона тонн.