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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240117/842821027.html
Россия в 2023 году кратно увеличила экспорт баранины
Сельское хозяйство
Новости
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Россия в 2023 году поставила на экспорт более 10 тысяч тонн баранины, что в 10 раз превышает показатель предыдущего года, такие оценки приводятся в материалах ФГБУ "Агроэкспорт"... ПРАЙМ, 17.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, баранина, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила на экспорт более 10 тысяч тонн баранины, что в 10 раз превышает показатель предыдущего года, такие оценки приводятся в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"По предварительным данным "Агроэкспорта", за 12 месяцев прошлого года на зарубежные рынки поставлено более 10 тысяч тонн баранины, тогда как в 2022 году объем отгрузок не превышал 1 тысячу тонн", — сообщается в Telegram-канале "Агроэкспорта".
На первом месте в рейтинге стран-импортеров российской баранины в 2023 году находится Иран, вторую и третью позиции занимают Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.