МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила на экспорт более 10 тысяч тонн баранины, что в 10 раз превышает показатель предыдущего года, такие оценки приводятся в материалах ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. РЗС допустил досрочный выбор квоты на экспорт зерна

"По предварительным данным "Агроэкспорта", за 12 месяцев прошлого года на зарубежные рынки поставлено более 10 тысяч тонн баранины, тогда как в 2022 году объем отгрузок не превышал 1 тысячу тонн", — сообщается в Telegram-канале "Агроэкспорта".

На первом месте в рейтинге стран-импортеров российской баранины в 2023 году находится Иран, вторую и третью позиции занимают Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.