СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Херсонской области не грозит засуха из-за уничтожения киевскими властями Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Санкции не остановили развитие Херсонской области, заявили власти

Ранее Сальдо заявил, что водохранилища как такового уже нет после подрыва украинской стороной плотины в июне прошлого года.

"Источников воды для наполнения Северо-Крымского канала, сопоставимых по масштабам с уничтоженным киевским режимом Каховским водохранилищем, нет. Однако засуха Херсонской области не грозит. Поливные земли составляли до 20% от общей площади полей. Да, аграриям придется отказаться от влаголюбивых культур вроде риса и перейти на более засухоустойчивые", — сказал Сальдо РИА Новости.

При этом, по его словам, населенные пункты, что питались водой из водохранилища, переходят на снабжение из артезианских источников.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода с водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.