Сальдо: Херсонской области не грозит засуха из-за уничтожения водохранилища
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — ПРАЙМ. Херсонской области не грозит засуха из-за уничтожения киевскими властями Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее Сальдо заявил, что водохранилища как такового уже нет после подрыва украинской стороной плотины в июне прошлого года.
"Источников воды для наполнения Северо-Крымского канала, сопоставимых по масштабам с уничтоженным киевским режимом Каховским водохранилищем, нет. Однако засуха Херсонской области не грозит. Поливные земли составляли до 20% от общей площади полей. Да, аграриям придется отказаться от влаголюбивых культур вроде риса и перейти на более засухоустойчивые", — сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, населенные пункты, что питались водой из водохранилища, переходят на снабжение из артезианских источников.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Вода с водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
https://1prime.ru/Agriculture/20240118/842826294.html