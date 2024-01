МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Группа "Уралхим" и китайская Xinjiang Golden Pomegranate Agricultural Import and Export подписали меморандум о поставках удобрений в Китай в 2024-2026 годах в объеме 600 тысяч тонн, говорится в сообщении российской компании. "Уралхим" сообщил об отправке российских удобрений в Зимбабве

"Группа "Уралхим" и китайская компания-импортер удобрений Xinjiang Golden Pomegranate Agricultural Import and Export Co. LTD заключили меморандум о взаимопонимании… В соответствии с соглашением стороны выразили намерение поставлять в КНР моноаммонийфосфат (MAP) и комплексные удобрения (NPK) в период с 2024 по 2026 годы. Общий объем поставок за три года может составить 600 тысяч тонн продукции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что доставка удобрений будет осуществляться железнодорожным транспортом.

Торжественная церемония подписания состоялась 13 января в китайском городе Урумчи. Мероприятие посетили представители порядка 130 китайских сельхозтоваропроизводителей, заинтересованных в приобретении продукции группы "Уралхим".