МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска "Халмеу — Дяково" на границе с Украиной, сообщает украинская таможенная служба. На Украине объяснили сокращение экспорта кризисом в Красном море

Украинская Госпогранслужба 15 января сообщала, что румынские фермеры возобновили блокировку двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" с Украиной.

"Румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу — Дяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется крупной сельскохозяйственной техникой. Движение на выезд с Украины грузовиков временно приостановлено с целью недопущения блокировки проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале таможни.

По данным офицера пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константина Лисника, которые приводит украинский телеканал "Общественное", на ранее заблокированных пунктах в очереди скопилось порядка 1,5 тысячи грузовиков. Легковые автомобили, пассажирские автобусы и пешеходов пропускают в обычном режиме.

Госпогранслужба Украины 13 и 14 января сообщала, что румынские фермеры блокируют пункт пропуска на общей границе.

В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.