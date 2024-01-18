МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Киев ждет падения экспорта зерна в январе на 20% из-за кризиса в Красном море, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Пакистан впервые купил зерно у России за дирхамы ОАЭ

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что кризис в Красном море привел к сокращению объемов экспорта украинской агропромышленной продукции в январе, не назвав при этом точных цифр.

"Ожидается, что в январе экспорт украинского морского зерна снизится примерно на 20% по сравнению с предыдущим месяцем из-за кризиса в Красном море и новогодних праздников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое сокращение экспорта станет серьезным ударом для экономики Украины.

Как ранее заявили РИА Новости в нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenede, стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1 тысячи до более 4 тысяч долларов.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.