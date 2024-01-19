МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Немецкие дальнобойщики 19 января устроили протест в центре Берлина, зарегистрировались более 1,5 тысячи человек, прибыли около 540 грузовиков и 60 тракторов, отметило издание Spiegel со ссылкой на полицию города. Австрийские фермеры прибыли на протесты на тракторах

На фоне протестов фермеров из-за отмены правительственных субсидий на дизельное топливо, а также льготного налогообложения транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве, захлестнувших Германию в декабре и январе, работники транспортной отрасли тоже выражают неудовлетворенность растущими налогами.

"На крупной демонстрации в Берлине работники транспортной отрасли выразили свое недовольство ростом цен… около 540 грузовиков и 60 тракторов, более сотни легковых автомобилей и домов на колесах заблокировали Улицу 17 июня и ряд других улиц вокруг Колонны Победы", — сообщил Spiegel со ссылкой на полицию.

Журналисты Spiegel уточнили, что экспедиторские компания обвиняют немецкое правительство в повышении налогов на выбросы углекислого газа и платы за проезд грузовиков.

Также отмечается, что власти страны уменьшили обещанное спонсорство электрогрузовиков.

В декабре правительство ФРГ объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали протестовать.

Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее прошлая неделя ознаменовалась крупными протестами по всей стране. На данный момент переговоры безрезультатны.