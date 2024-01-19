ПАРИЖ, 19 янв — ПРАЙМ. Порядка 250 фермеров заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной на обоих направлениях в знак протеста, указывает издание Figaro. Дальнобойщики пригнали 500 грузовиков в центр Берлина, пишет СМИ

Около 250 активистов перекрывали шоссе стогами сена и тракторами в департаментах Тарн и Верхняя Гаронна в регионе Окситания на юге Франции.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии.

"Мы способны производить продовольствие во Франции, но мы покупаем продукты за границей, где используют запрещенные у нас в стране пестициды, при том что французская сельскохозяйственная отрасль — одна из самых здоровых. Мы требуем уважения со стороны государства и того, чтобы с нами считались", — отметил в эфире телеканала Cnews организовавший блокаду Жером Бэйл.

Они намерены блокировать автотрассы до конца выходных, пока не получат согласия премьер-министра Габриэля Атталя их принять.

Ранее 16 января во французском городе Тулузе прошла крупная демонстрация фермеров, около 1000 человек вышли на протест, было задействовано 400 тракторов.

Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Тракторы блокируют автотрассы и вываливают навоз рядом с административными зданиями в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции и чрезмерного регулирования отрасли.

В последние недели фермеры протестуют также в Германии, Нидерландах, Польше и Румынии.