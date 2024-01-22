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"Акрон" нарастил производство минеральных удобрений
Сельское хозяйство
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Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в 2023 году нарастила производство на 1,1% по сравнению с 2022 годом — до 7,053 миллиона тонн,... ПРАЙМ, 22.01.2024
сельское хозяйство, экономика, промышленность, новости, россия, акрон, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в 2023 году нарастила производство на 1,1% по сравнению с 2022 годом — до 7,053 миллиона тонн, следует из сообщения компании.
Производство аммиака (в том числе — для внутреннего потребления) выросло на 4,8%, до 2,952 миллиона тонн, азотных удобрений — снизилось на 0,5%, до 4,63 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 4,4% и составил 2,423 миллиона тонн.