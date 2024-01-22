МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в 2023 году нарастила производство на 1,1% по сравнению с 2022 годом — до 7,053 миллиона тонн, следует из сообщения компании. ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения

Производство аммиака (в том числе — для внутреннего потребления) выросло на 4,8%, до 2,952 миллиона тонн, азотных удобрений — снизилось на 0,5%, до 4,63 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 4,4% и составил 2,423 миллиона тонн.