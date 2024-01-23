КИШИНЕВ, 23 янв — ПРАЙМ. Власти Молдавии игнорируют просьбы фермеров ограничить транзит украинского зерна и ввести мораторий на пеню по кредитам, поскольку пути экспорта зерна работают в интересах Украины, заявил один из лидеров ассоциации "Сила фермеров" Сергей Штефанко. Фермеры в Британии поставили 49 пугал у парламента в знак протеста

Молдавские фермеры в декабре прошлого года просили правительство ввести мораторий на начисление пени по просроченным кредитам. Стороны согласовали выплату субсидий для компенсаций процентов по займам. Аграрии настаивают, что деньги должны быть перечислены им до конца марта.

"Транзит зерна с Украины сильно повлиял на логистику в Молдавии, все торговцы, которые покупали у нас зерно, переориентировались на Украину, а мы стоим в стороне и наблюдаем, как все логистические мощности Молдавии работают на Украину. Мы не можем предлагать такие низкие цены, потому что цены на нашу продукцию выше цен на Украине и в Румынии. В итоге мы не можем покрывать расходы", — заявил Штефанко журналистам.

Он пояснил, что фермеры предлагали вывозить украинское зерно через таможенные пункты на севере Молдавии, которыми не пользуются местные производители зерна, но власти не стали рассматривать такой вариант.

"Вторым нашим требованием было введение моратория на кредиты и долги. Правительство не хочет понимать серьезность ситуации, у нас трудности с оплатой, банки подтвердили, что фермеры испытывают трудности с оплатой. Мы просили встречи с главой Нацбанка, с премьером Дорином Речаном — и ничего. Ждем действий от министра сельского хозяйства", — отметил Штефанко.

Молдавские фермеры в прошлом году протестовали с июля до августа, затем они вновь приехали на технике в Кишинев в ноябре и оставили свои требования до середины декабря. Аграрии просили руководство страны ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых и увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. Также фермеры хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития.