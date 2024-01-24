БУДАПЕШТ, 24 янв — ПРАЙМ. Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пока нет соответствующего решения на уровне ЕС, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. Украина подсчитала убытки из-за блокировки границы с Польшей

"Венгрия полностью сохранит национальный запрет на импорт продукции с Украины до тех пор, пока не появится соответствующего международного решения", — написал Надь в соцсети.

Он также сообщил, что обсудил ситуацию с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом. "Мы договорились, что Венгрия должна заключить двустороннее соглашение с Украиной, которое будет означать, что украинская сторона не будет отправлять, а Венгрия получать зерно", — сказал Надь венгерским журналистам после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыбной ловле.

Надь отметил, что закрытие Венгрией границ для украинского зерна может повлечь за собой разбирательства, однако "интересы венгерских фермеров на первом месте".

В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.