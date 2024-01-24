ВАРШАВА, 24 января — ПРАЙМ. Сельскохозяйственная политика Европейского союза зашла в тупик, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM, он также согласился с требованиями протестующих фермеров и пообещал их поддержать. Власти Франции заверили, что "услышали" гнев фермеров

В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый — протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй — пересмотр Общей аграрной политики — норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства.

"Политика ЕС зашла в тупик, пошла очень плохим путем для польских фермеров. Эти требования (польских фермеров) верны. Я не могу себе представить, чтобы в такой момент меня и представителей министерства сельского хозяйства не было с польскими фермерами", — сказал Колодзейчак.

"Правила, которые говорят, что мы должны… создать так называемое биоразнообразие, можно назвать только глупостью. Правительство PiS (прошлое правительство Польши — ред.) с этим согласилось. Они поддержали все плохие правила, которые, например, говорят о том, что 80% земли в Польше не должно вспахиваться на зиму, что при польских климатических условиях и при польской почве будет способствовать еще большей почвенной засухе", — добавил он.