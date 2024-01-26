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США запретили России участвовать в заседании Международного совета по зерну
Сельское хозяйство
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США отказали российским дипломатам в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане, говорится в обнародованном в четверг комментарии... ПРАЙМ, 26.01.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, зерно, сша, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 25 янв — ПРАЙМ. США отказали российским дипломатам в возможности участвовать в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане, говорится в обнародованном в четверг комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
"Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний", — сообщила дипмиссия в своих аккаунтах в соцсетях.
Дипломаты отметили, что препоны для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории отношений РФ и США, стали нормой. В этой связи посольство призвало власти США "трезво оценить последствия курса на выхолащивание двухсторонних отношений".
"Требуем ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие в которых России не только востребовано другими государствами, но и необходимо для принятия эффективных решений по волнующим весь мир проблемам", — указали в дипмисии РФ.