ПАРИЖ, 26 янв — ПРАЙМ. Участники фермерских протестов во Франции обчистили магазин Leclerc в южной коммуне Клермон-л'Эро и разрушили прилежащую парковочную зону, передает радиостанция Franceinfo. Марин Ле Пен назвала "худшего врага" французских фермеров

"На фоне этого призыва к спокойствию — жесткие действия в Клермон-Л'Эро против магазина Leclerc drive. Магазин обчистили, а парковка разрушена", — сообщает радио.

На опубликованном на сайте СМИ видеоролике показано испорченное асфальтовое покрытие, а также схожая с трактором техника, разрушающая парковку.

Ранее профсоюзы фермеров столичного региона Иль-де-Франс объявили о блокаде автодорог Парижа в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. Профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs, ведущие организации по защите прав аграриев, призвали к блокаде основных автотрасс на въезде и выезде.

До сих пор протесты проходили практически во всех регионах страны, но не во французской столице.

Профсоюзы намерены усилить давление на власти в преддверии обещанных в пятницу анонсов со стороны правительства. Они планируют заблокировать все основные транспортные артерии города, чтобы повлиять на премьер-министра Габриэля Атталя.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.

Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.