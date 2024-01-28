МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Беспошлинный ввоз украинских товаров в страны Евросоюза очень выгоден для экономики Украины, но наносит ущерб польским фермерам, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Его высказывания приводит портал wPolityce. Польша добилась уступок в ограничении украинского экспорта, пишет СМИ

По мнению министра, "либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам".

При этом Секерский отметил, что правительство Польши уже ведет переговоры с Украиной и Еврокомиссией по вопросу ограничения поставок украинский товаров на рынок Евросоюза. Более того, Польша уже добилась уступок — в исполнительном органе ЕС полякам позволили вводить некоторые ограничительные меры. Например, выдавать лицензии на определенные объемы поставок товаров украинского производства определенным получателям.

Как заявил польский министр, "необходимо ввести защитные инструменты, чтобы обезопасить рынки европейских стран (от экспорта украинской продукции — прим. ред.)"

Ранее на этой неделе польские фермеры организовали массовый протест против наплыва украинской сельхозпродукции. Протестующие потребовали ограничить поставки продовольствия с Украины в страны Евросоюза и пересмотреть аграрную политику объединения, отказавшись от ряда экологических ограничений.