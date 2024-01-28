ПАРИЖ, 28 янв — ПРАЙМ. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в воскресенье в ходе заседания по безопасности поручил усилить защитные меры вокруг Парижа из-за угроз фермеров блокировать город и крупнейший продуктовый рынок, сообщает телеканал BFMTV. Протестующие французские фермеры уничтожили привезенное из Румынии мясо

"Он дал службам безопасности инструкции внедрить существенные защитные меры, чтобы предотвратить блокирование продовольственного рынка в Рюнжи, аэропортов региона Иль-де-Франс, а также предотвратить, а затем и запретить любой въезд в Париж", — говорится в материале телеканала.

Министр также напомнил о требовании к полиции "действовать с большой сдержанностью" и вмешиваться "только в крайнем случае", если под угрозой будут находиться люди или общественные здания. В качестве примера Дарманен привел акцию с уничтожением фермерами продовольственного груза, перевозимого иностранными грузовиками.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами.

Они требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.