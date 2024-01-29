МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство Украины приняло постановление, согласно которому предпринимателей будут лишать права экспортировать сельскохозяйственную продукцию в случае, если они будут продавать ее в Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польше вместо того, чтобы провозить ее транзитом, рассказал украинский министр аграрной политики Николай Сольский. В Польше опровергли отзыв Украиной жалобы в ВТО

"По словам Сольского, правительство приняло постановление, согласно которому совершенствуются правила экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции, чтобы предотвратить злоупотребления. Теперь предприятие может быть исключено из перечня верифицированных субъектов агропромышленного комплекса, если от Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии или Польши поступит информация, что продукция, загруженная для транзита через эти страны, на самом деле осталась в одной из этих стран", — говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в социальной сети Facebook*.

Сообщается, что нарушителя будут лишать права экспортировать на полгода.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.

В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

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