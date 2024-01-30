ВАРШАВА, 30 янв — ПРАЙМ. Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский объяснил украинскому послу в стране Василию Зварычу, что экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не должен подрывать экономику соседних стран. ЕК опровергла приостановку переговоров с Меркосур из-за протестов фермеров

Как сообщает информационный сайт польского правительства, в ходе встречи с послом министр Секерский заявил, что "торговые отношения с Украиной должны быть выстроены таким образом, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину, а с другой — не нарушать рыночный баланс в соседних странах, в том числе в Польше".

Он выразил надежду, что продолжающиеся рабочие встречи команды экспертов обеих стран позволят разработать механизм лицензирования украинского экспорта в Польшу. Первая встреча команды состоялась онлайн 25 января 2024 года, следующая запланирована на эту неделю.

"Во время встречи стороны обсудили также европейские перспективы Украины. Польская сторона готова делиться с чиновниками знаниями и опытом в области подготовки министерства сельского хозяйства к вступлению в ЕС", — сказано в сообщении польского правительства.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.