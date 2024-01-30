ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Фермеры, блокирующие проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, рассказали РИА Новости, что насаждаемые французским правительством меры по защите экологии делают их неконкурентоспособными, и заявили о намерении продолжать забастовку, даже если это будет означать столкновения с полицией. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

Накануне порядка 60 тракторов остановились на шоссе в районе коммуны Аржантей, перекрыв движение на всех четырех полосах. Протестующие разбили лагерь прямо на проезжей части в ожидании новых объявлений правительства. Между тракторами, блокирующими шоссе, разбиты палатки. Кто-то привез с собой матрацы. На ковшах тракторов баллончиками с краской нанесен призыв: "Спасем французское сельское хозяйство!", "Нет страны без аграриев!", а сверху закреплены флаги Франции и профсоюзов.

Фермеры провели здесь первую ночь. С хмурыми лицами они жарят привезенную с собой картошку и говорят, что готовы остаться так долго, как это необходимо. "Сегодняшние заявления никого не успокоят. Мы не остановимся до тех пор, пока не добьемся своего", — рассказал агентству Кристоф, один из протестующих фермеров.

Он отметил, что в Европе для использования в сельском хозяйстве разрешены более 400 видов химикатов, тогда как во Франции — чуть больше 200, назвав политику французских властей "карательной экологией".

"Необходимо, чтобы мы вновь смогли пользоваться продукцией, разрешенной в Европе. Мы готовы идти до конца, мы единогласны в этом намерении, потому что мы все защищаем свою профессию. То, что мы сталкиваемся с ограничениями, — из-за глупости французского правительства. Это парижская буржуазия борется за экологию, а не те, кто работают в поле", — сказал он. Профсоюз полиции Франции предрек "крах системы" в случае усиления протестов

На вопрос, готовы ли фермеры к стычкам с полицией, другой аграрий, Патрик, ответил: "Да, это возможно, мы готовы идти до конца". Он указал, что также не ждет подвижек в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Брюссель, где он намерен вновь заявить о протесте Франции против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.

"Визит Макрона ничего не изменит. То, что происходит в Брюсселе, — это кино. Соглашение с Меркосур невозможно с учетом всех тех ограничений, которые на нас наложены. Из-за них наше сельское хозяйство больше не прибыльно. Импортировать всю эту продукцию, полученную с помощью химикатов, которые нам запрещено использовать! Если эти средства так опасны, их необходимо запретить во всем мире", — сказал он.

Во вторник премьер-министр Франции Габриэль Атталь должен выступить с обращением к парламенту. Ожидается, что он объявит о дополнительных мерах по поддержке фермеров. Макрон на фоне протестов аграриев призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Переговоры с главой ЕК Макрон должен провести на полях заседания по Украине в Брюсселе в четверг.