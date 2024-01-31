МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре-январе 2023 года экспортировала в страны Африки обещанные 200 тысяч тонн пшеницы, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Французы решили отомстить России за потерянную Африку, пишет СМИ

"Следуя принципиальной линии на оказание продовольственной помощи наиболее нуждающимся странам, президент России Владимир Путин в ходе второго саммита РФ-Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года заявил о готовности нашей страны поставить в предстоящие месяцы пшеницу в качестве безвозмездной продовольственной помощи ряду африканских стран. Во исполнение данного решения 200 тысяч тонн зерна были направлены судами в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею", — заявила пресс-секретарь МИДа на брифинге.

Помимо всего прочего, Захарова отметила, что первую партию Россия передала Сомали в ноябре 2023 года, а в январе текущего года партию пшеницы получили Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Эритрея и Камерун. По ее словам, там пшеницу переработают в муку и отправлена в ЦАР.

Захарова добавила, что на текущий момент осуществляется транспортировка в Зимбабве зерна, выгруженного в порту Бейра в Мозамбике.

"Россия выполнила взятые на себя обязательства в кратчайшие сроки", — резюмировала официальный представитель МИД.