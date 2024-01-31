2024-01-31T14:00:56+03:00
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2024-01-31T14:00:56+03:00
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Россия отправила Африке обещанную пшеницу, заявили в МИД
Сельское хозяйство
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Россия в ноябре-январе 2023 года экспортировала в страны Африки обещанные 200 тысяч тонн пшеницы, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Следуя принципиальной... ПРАЙМ, 31.01.2024
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, россия, африка, пшеница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре-январе 2023 года экспортировала в страны Африки обещанные 200 тысяч тонн пшеницы, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Следуя принципиальной линии на оказание продовольственной помощи наиболее нуждающимся странам, президент России Владимир Путин в ходе второго саммита РФ-Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года заявил о готовности нашей страны поставить в предстоящие месяцы пшеницу в качестве безвозмездной продовольственной помощи ряду африканских стран. Во исполнение данного решения 200 тысяч тонн зерна были направлены судами в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею", — заявила пресс-секретарь МИДа на брифинге.
Помимо всего прочего, Захарова отметила, что первую партию Россия передала Сомали в ноябре 2023 года, а в январе текущего года партию пшеницы получили Буркина-Фасо, Мали, Сомали, Эритрея и Камерун. По ее словам, там пшеницу переработают в муку и отправлена в ЦАР.
Захарова добавила, что на текущий момент осуществляется транспортировка в Зимбабве зерна, выгруженного в порту Бейра в Мозамбике.
"Россия выполнила взятые на себя обязательства в кратчайшие сроки", — резюмировала официальный представитель МИД.