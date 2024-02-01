БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Европейские фермеры, прибывшие на протесты в Брюссель, развели костры в центре города, в том числе перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург, передает корреспондент РИА Новости. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

Вход к парламенту перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка пока ведут себя корректно, полицейские лишь периодически пытаются тушить костры.

Один из участников протестов сказал РИА Новости, что намерения применять силу у фермеров нет, но и разъезжаться они пока не собираются. "Мы ждём, что ответят лидеры, потом присмотрим", — сказал он.

Несколько улиц, прилегающих к европейскому кварталу в Брюсселе, заставлены тракторами и грузовиками, многие разгружают сено прямо на дороге. Некоторые участники акции даже выставили на дороге свою продукцию.

Помимо бельгийских фермеров в центр Брюсселя приехали аграрии из Франции, Испании, других стран ЕС.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.