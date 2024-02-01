МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Аграрии из Ирландии объявили о проведении протестных акций, чтобы проявить солидарность с фермерами других стран, выступающими против сельскохозяйственной политики на общеевропейском уровне, говорится в заявлении на сайте Ирландской фермерской ассоциации (IFA). Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

Протестные акции фермеров проходили уже в ряде стран Европы: во Франции, в Испании, в Греции, в Италии и в Германии.

"Фермеры по всей стране выйдут на улицу в знак солидарности со своими коллегами из ЕС… в четверг вечером", — сказано в тексте.

Как заявил президент организации Фрэнси Горман, чьи слова приводятся в тексте, ирландские фермеры также разочарованы происходящим, как и их коллеги из других стран. Аграрии "чувствуют, что их вытесняют из бизнеса брюссельские бюрократы и чиновники министерства сельского хозяйства, которые далеки от реальной повседневной жизни фермеров", добавил он.

"Ирландские фермеры выступают за ЕС, однако растет недовольство по поводу влияния политики ЕС на европейских фермеров и ее реализации в Ирландии. Общее ощущение среди фермеров всего ЕС таково: "довольно", — сказал он.