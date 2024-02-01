МАДРИД, 1 фев — ПРАЙМ. Португальские фермеры перекрыли ряд автомагистралей страны вблизи границы с Испанией из-за кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает в четверг агентство EFE. Ирландские фермеры присоединились к протестам аграриев

Согласно изданию, около 400 тракторов сконцентрировались на последних 12 километрах двухполосной автомагистрали, ведущей в испанский район Саламанка. Аналогичная ситуация сложилась в Эльвасе, недалеко от испанской провинции Бадахос, где португальские фермеры заблокировали трассу A-6.

На фоне протестов фермеров по всей стране португальское правительство объявило в среду, что выделит 500 миллионов евро на борьбу с засухой и последствиями сокращения Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.