ПАРИЖ, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил в четверг о планах закрепить законодательно стремление к достижению продовольственного суверенитета страны. Ирландские фермеры присоединились к протестам аграриев

"Первое мое обязательство: мы впишем цель по (продовольственному – ред.) суверенитету в закон, мы это проделаем вместе с аграриями на основе определенных, ясных индикаторов. Мы укажем в сельскохозяйственном кодексе сельское хозяйство как представляющее фундаментальный интерес нации", — сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице правительства в YouTube.

Кроме того, планируется усиление мер, которые предусмотрены законом Egalim. Он подразумевает справедливое вознаграждение фермеров при сделке о поставках их продукции дистрибьютерам.

"Что касается Украины, я уже говорил, мы продвигаем создание правовых гарантий, в частности по поводу домашней птицы. Должен быть затронут вопрос украинского зерна в рамках переговоров", — прокомментировал он вопрос украинской сельхозпродукции и ее ограничения.

Атталь отдельно подчеркнул нежелание Франции принимать соглашение о свободной торговле со странами Меркосур (общим рынком стран Южной Америки). "Не может быть и речи о том, чтобы Франция приняла этот договор", — сказал он.

Франция также предложит создание общеевропейского регулятора для борьбы с импортом товаров, несоответствующим нормам качества Евросоюза, добавил он.

Помимо этого, премьер объявил о бессрочной фискальной и социальной поддержке фермеров на 150 миллионов евро, действие которой начнется в этом году. Атталь также сообщил, что будет повышен порог, при котором доступно освобождение от пошлин на наследство в сельском хозяйстве. Он призвал к более "понятному законодательству на европейском уровне по определению того, чем является синтетическое мясо", поскольку оно "не соответствует нашей французской концепции питания".

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.