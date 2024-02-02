ПАРИЖ, 2 фев — ПРАЙМ. Франция будет добиваться продовольственного суверенитета, чтобы не зависеть от импорта и сделать экспорт продовольствия, в том числе в страны Африки, инструментом своей геополитики, заявил министр сельского хозяйства Марк Фено. Протестующие фермеры перекрыли центральную улицу Парижа тюками сена

Фено заявил, что "продовольствие стало оружием и инструментом геополитики".

"Нужен французский и европейский суверенитет, чтобы не быть во власти внешних игроков и стратегий продовольственного шантажа. Мне важно знать, кто кормит африканский континент и кто не может пропитаться сам. Я предпочту, чтоб это были мы, нежели другие страны, у которых менее мирные намерения. Так что суверенитет нужен нам внутри своих границ, а также снаружи, чтобы сделать из сельского хозяйства и продовольствия инструмент геополитики", — сказал министр в эфире радиостанции Europe 1.

Он высказал мнение, что острая часть кризиса с протестами фермеров осталась позади, однако правительству необходимо продолжить работу по всем направлениям, обещанным фермерам.

Накануне премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что государство летом выделит 150 миллионов евро на поддержку фермеров. Средства пойдут в том числе на облегчение налоговой нагрузки. Он также заявил, что стремление к продовольственному суверенитету Франции будет закреплено на законодательном уровне.

В пятницу французские фермеры, несколько дней перекрывавшие трассы вокруг Парижа, начали снимать блокады после объявления властями новых мер поддержки.