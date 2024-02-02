МАДРИД, 2 фев — ПРАЙМ. Несколько десятков фермеров собрались перед зданием Министерства сельского хозяйства, где в это время проходила встреча главы ведомства Луиса Планаса с сельскохозяйственными организациями, сообщил в пятницу синдикат Union de Uniones. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

"Протест Union de Uniones начался у ворот Министерства сельского хозяйства. Пока одни ведут внутренние переговоры с министром Луисом Планасом на основе выдуманной представительности, другие выступают на стороне фермеров", — говорится в сообщении в социальной сети X.

Согласно организаторам акции протеста, проходившей под лозунгами "Они нас не представляют" и "Руки вверх, это грабеж!", встреча представителей министерства и сельскохозяйственных организаций является обманом фермеров и животноводов, которых синдикат призвал присоединиться к предстоящим на следующей неделе демонстрациям.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов Евросоюза.

Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.