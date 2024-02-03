БУДАПЕШТ, 3 фев — ПРАЙМ. Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей (Nébih) в январе обнаружило почти 40 тысяч семян кукурузы с ГМО, прибывших с Украины, и принимает меры по их уничтожению, заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Венгрия не нуждается в оценках со стороны Украины, заявил Орбан

"Благодаря постоянным проверкам и строгим правилам пищевой безопасности Nébih в январе обнаружила почти 40 тысяч килограммов семян кукурузы, загрязненных ГМО, из Украины. Nébih начала процесс против компании-распространителя, а также принимает меры по уничтожению в соответствии с законом", — сказал Надь в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Надь напомнил, что Венгрия запретила импорт ряда продуктов питания с Украины, однако по-прежнему разрешает транзитные перевозки по своей территории, проверяя грузовики на границе и отслеживая их путь. Семена не входят в список запрещенных к импорту товаров с Украины, отметил он.

На улицах Будапешта после окончания национальной консультации по вопросам, вызывающим разногласия Венгрии и ЕС, появились плакаты с текстом "99% сказали нет генно-модифицированному зерну с Украины".

Ранее Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Власти Венгрии заявили, что сохранят односторонний запрет на импорт украинских сельхозпродуктов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская