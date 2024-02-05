ПАРИЖ, 5 фев — ПРАЙМ. На фоне протестов фермеров в Европе еврокомиссар по вопросам конкуренции Тьерри Бретон не согласился с предположением, высказанным на прошлой неделе президентом Франции Эммануэлем Макроном, что возросший до 300 тысяч тонн импорт украинской курятины дестабилизирует рынок. Минсельхоз увеличил объемы куриного мяса на ввоз по беспошлинной квоте

На прошлой неделе Макрон сообщил, что импорт украинской курятины в ЕС вырос с 90 до 300 тысяч тонн, отметив, что Франция потребует от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "ясных мер" по регулированию "дестабилизирующего импорта" с Украины.

В эфире радиостанции RMC в понедельник Бретона спросили, не оказывает ли такой рост импорта негативного влияния на европейский рынок.

"У нас есть квоты 2021 и 2022 года. Было принято решение, что это не дестабилизирует рынок", — сообщил еврокомиссар.

По итогам саммита ЕС в Брюсселе Макрон сообщил, что, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины.

При этом Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года.

Журналист также усомнилась в том, что решение Еврокомиссии о свободном ввозе агропродукции с Украины является "солидарностью с украинским народом", указав на то, что "95% украинской курятины, наводнившей Францию, произведены гигантским предприятием MHP, принадлежащим украинскому миллиардеру Юрию Косюку, чья компания при этом зарегистрирована на Кипре".

Макрон ранее также указал на то, что ЕС не должен поощрять "нечестную конкуренцию", при том что "три четверти прибыли идет группе, принадлежащей миллиардеру", отметив, что "у нас нет желания обогащать этого господина", так это "не помогает Украине".