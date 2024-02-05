МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Протесты фермеров по всей Европе являются началом переломного момента в истории, так как европейские элиты не желают решать фундаментальные проблемы, сказал РИА Новости французский политический философ Ален де Бенуа. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

"Я не знаю, как далеко зайдет Брюссель ради поддержания своей текущей политики. Фермеры требуют протекционизма, что в корне противоречит тенденции европейских институтов к ускоренному введению режима беспошлинной торговли. Господствующий класс сделает все, чтобы уступить лишь в мелочах, ничего не решая на фундаментальном уровне. Однако это лишь усилит гнев людей. В ближайшие месяцы (и годы) все конфликты усилятся. Это начало поворотного момента в истории", — заявил Бенуа.

Эксперт отметил, что практически во всей Европе политические разногласия теперь строятся не по принадлежности к правым или левым, а по отношению к элите или народу. По мнению де Бенуа, низшие классы, а также средний класс, находящийся под угрозой потери статуса, противопоставляются "оторванной от действительности политической элите", которая не способна справиться с растущей хаотизацией.