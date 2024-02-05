2024-02-05T20:17:27+03:00
2024-02-05T20:17:27+03:00
2024-02-05T20:17:27+03:00
2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240205/842989904.html
Протесты европейских фермеров назвали поворотной точкой в истории
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Протесты фермеров по всей Европе являются началом переломного момента в истории, так как европейские элиты не желают решать фундаментальные проблемы,... ПРАЙМ, 05.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, протесты фермеров, европа, история
https://cdnn.1prime.ru/images/84289/73/842897388.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84289/73/842897388.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84289/73/842897387.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84289/73/842897387.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84289/73/842897375.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84289/73/842897375.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20240127/842902786.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Протесты фермеров по всей Европе являются началом переломного момента в истории, так как европейские элиты не желают решать фундаментальные проблемы, сказал РИА Новости французский политический философ Ален де Бенуа.
"Я не знаю, как далеко зайдет Брюссель ради поддержания своей текущей политики. Фермеры требуют протекционизма, что в корне противоречит тенденции европейских институтов к ускоренному введению режима беспошлинной торговли. Господствующий класс сделает все, чтобы уступить лишь в мелочах, ничего не решая на фундаментальном уровне. Однако это лишь усилит гнев людей. В ближайшие месяцы (и годы) все конфликты усилятся. Это начало поворотного момента в истории", — заявил Бенуа.
Эксперт отметил, что практически во всей Европе политические разногласия теперь строятся не по принадлежности к правым или левым, а по отношению к элите или народу. По мнению де Бенуа, низшие классы, а также средний класс, находящийся под угрозой потери статуса, противопоставляются "оторванной от действительности политической элите", которая не способна справиться с растущей хаотизацией.