ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Польша намерена контролировать каждую партию сахара, импортируемую из Украины, а затем ограничить поставки. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак на конференции в Люблине. Его слова приводит издание Onet. Украина и Польша разработают план взаимодействия по экспорту зерна

"Сегодня я прошу министерство здравоохранения поручить санитарно-эпидемиологической станции осуществлять полный надзор за каждой партией сахара, которая будет поступать в Польшу", — заявил министр. По словам Колодзейчака, импорт сахара из Украины не подвергается санитарно-эпидемиологическому контролю с 2011 года, а украинские документы, на основании которых разрешается торговля, вызывают сомнения. Министр также упомянул, что почувствовал "странный запах" одной из партий украинского сахара, когда был на границе.

На данный момент подсчитывается количество сахара, ввезенного в Польшу с начала года, и как только расчеты будут завершены, Колодзейчак обратится к правительству с просьбой ввести ограничения на поставки украинского сахара в страну.

Польско-украинские отношения стали осложняться на фоне введения эмбарго на украинское зерно, которое некоторые страны Евросоюза продлили в одностороннем порядке.