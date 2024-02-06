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2024
https://1prime.ru/Agriculture/20240206/842993589.html
В Польше потребовали ужесточить контроль за украинским сахаром
Сельское хозяйство
Новости
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Польша намерена контролировать каждую партию сахара, импортируемую из Украины, а затем ограничить поставки. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Михал... ПРАЙМ, 06.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, польша, сахар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 6 фев — ПРАЙМ. Польша намерена контролировать каждую партию сахара, импортируемую из Украины, а затем ограничить поставки. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак на конференции в Люблине. Его слова приводит издание Onet.
"Сегодня я прошу министерство здравоохранения поручить санитарно-эпидемиологической станции осуществлять полный надзор за каждой партией сахара, которая будет поступать в Польшу", — заявил министр. По словам Колодзейчака, импорт сахара из Украины не подвергается санитарно-эпидемиологическому контролю с 2011 года, а украинские документы, на основании которых разрешается торговля, вызывают сомнения. Министр также упомянул, что почувствовал "странный запах" одной из партий украинского сахара, когда был на границе.
На данный момент подсчитывается количество сахара, ввезенного в Польшу с начала года, и как только расчеты будут завершены, Колодзейчак обратится к правительству с просьбой ввести ограничения на поставки украинского сахара в страну.
Польско-украинские отношения стали осложняться на фоне введения эмбарго на украинское зерно, которое некоторые страны Евросоюза продлили в одностороннем порядке.