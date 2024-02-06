2024-02-06T15:47:28+03:00
2024-02-06T15:47:28+03:00
2024-02-06T15:47:28+03:00
2024
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Группа "Фосагро" увеличила выпуск минеральных удобрений
Сельское хозяйство
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Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году увеличила производство минеральных удобрений по сравнению с 2022 годом на 2,1%, до... ПРАЙМ, 06.02.2024
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, фосагро, удобрения
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году увеличила производство минеральных удобрений по сравнению с 2022 годом на 2,1%, до 11 миллионов тонн, сообщается в пресс-релизе компании.
"За 12 месяцев 2023 года производство минеральных удобрений выросло на 2,1% к уровню предыдущего года и составило 11 миллионов тонн, а производство прочей агрохимической продукции составило около 0,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.
Таким образом, группа в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 11,3 миллиона тонн.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.