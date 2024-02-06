МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в 2023 году увеличила производство минеральных удобрений по сравнению с 2022 годом на 2,1%, до 11 миллионов тонн, сообщается в пресс-релизе компании. "Фосагро" запланировала рекордный объем капвложений

"За 12 месяцев 2023 года производство минеральных удобрений выросло на 2,1% к уровню предыдущего года и составило 11 миллионов тонн, а производство прочей агрохимической продукции составило около 0,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Таким образом, группа в 2023 году нарастила выпуск агрохимической продукции до рекордных 11,3 миллиона тонн.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.