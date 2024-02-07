МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. По итогам января валовый сбор овощей в зимних теплицах в России составил 93,3 тысячи тонн, что на 10 тысяч тонн или 11% выше показателя прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ. Минсельхоз ждет начала нового льготного кредитования АПК с 10 февраля

"Объемы производства овощей защищенного грунта в России устойчиво растут. Так, по итогам января валовый сбор в зимних теплицах составил 93,3 тысячи тонн, что на 10 тысяч тонн или 11% выше показателя прошлого года. В том числе урожай огурцов составил 46,8 тысячи тонн (+7,6%), томатов — 43,8 тысячи тонн (+14,1%)", — сообщает ведомство со ссылкой на замминистра сельского хозяйства России Андрея Разина.

Отмечается, что по данным регионов, в текущем году прогнозируется увеличение валовых сборов. При этом прогнозная структура производства будет корректироваться исходя из конъюнктуры спроса на производимую продукцию, а также ввода в эксплуатацию новых объектов. В настоящее время в разной стадии реализации находится 13 проектов тепличного овощеводства с общей мощностью 46,6 тысячи тонн.

Ведомство напоминает, что держит на особом контроле ценовую ситуацию на продовольственном рынке. В настоящее время динамика отпускных цен на тепличные овощи находится в пределах темпов инфляции. По данному вопросу Минсельхозом осуществляется регулярное взаимодействие с Минпромторгом России.